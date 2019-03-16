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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari'ye Mart ayında kar sürprizi...Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü Haberi

Hakkari'ye Mart ayında kar sürprizi...Lapa lapa kar yağdı, kent beyaza büründü Haberi

Lapa lapa karyağışı

İş Makinesi Kar Sürprizi Yağan Kar Yağışı Irak 

-Yolda geçen araçlar
-Araçlarını üzerindeki karları temizleyen sürücüler
-iş yerlerinin önünü temizleyen vatandaşlar
-Bazı gençler ile röportaj
-Yolda geçen bir iş makinesi
-Kar yağışı altında evlerine giden aileler

( HAKKARİ )- Lapa lapa kar yağışı yerini sisle havaya bıraktı HAKKARİ

- Hakkari'de lapa lapa yağan kar yığışı yerini sisli havaya bıraktı. Sabah saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiledi. Hafta sonu nedeniyle birçok vatandaşlar ise evlerinde kalmayı tercih etti. Kar yağışının yerini sisle havaya bıraktığı kentte hayat normale döndü. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan birçok köy ve mezra yolunun yeniden açılması içinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar yağışının beraberinde bereket getirdiğini belirten Hakkarili gençler ise, karın yağmasından yana olduklarını ifade etti.
Bazı sürücüler ise karla kaplanan araçlarını temizleme telaşı içerisine düşerken, esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
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