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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari-Van karayolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı Haberi

Hakkari-Van karayolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı Haberi

Yolun bozlu olması ve bekleyen trafik ekipleri

Karayolları İş Makinesi Ağır Vasıta 

-Yolda kalan ağır vasıtalı araçlar
-Araçların iş makinesi yardımı ile halatla çekilmesi
-Araçların çekilmesinden detay görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari-Van karayolundaki buzlanmadan dolayı hareket edemeyerek mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Hakkari kent merkezine gelmek üzere Hakkari-Van karayolunu kullanan ve Serisola mevkiinde buzlanmadan dolayı hareket edemeyen bir tır ile bazı ağır vasıtalı araçların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla çekti. İş makineleri operatörleri Resul Değirmenci, Serkan Değirmenci ve Erol Şahin, yolda kalan araçları iş makinelerine bağlayarak kısa sürede kurtararak şehre ulaştırdıklarını belirtti.
Araç sürücüleri ise, araçlarını kurtaran karayolları ekiplerine teşekkür ettiler. (FT-MSA-Y)
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