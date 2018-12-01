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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari-Van karayoluna kaya düştü İzle

Hakkari-Van karayoluna kaya düştü İzle

Yoldan detaylar

Kaya Düştü 

-İş makinelerinden detayla
-Araç kuyruğundan detaylar
-Kaya kütlelerinden detaylar
-Yolun açılması

( HAKKARİ ) - Hakkari’de dev kayalar yolu trafiğe kapattı HAKKARİ

- Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle dağdan kopan dev kaya kütleleri karayolunu çift yönden trafiğe kapattı. Dün geceden beri kent merkezinde etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle sabah saatlerinde kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede dağdan kopan dev kaya parçaları trafiği çift yönlü ulaşıma kapattı. Araç sürücülerinin haber vermesiyle bölgeye giden Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kaya düşmesi sonucu ulaşımın aksadığı karayolunda temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yol geçici olarak tek yönden ulaşıma açıldı. Yetkililer; yağışlar nedeniyle Hakkari -Van karayolunda kaya düşmelerinin sıklıkla yaşanabileceği uyarısında bulunarak, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

(MK-ŞAK-Y)
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