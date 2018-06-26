-Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Şengal Bağcı Taylan’nın sunumu

-Katılımcılardan görüntüler



( HAKKARİ ) Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Şengal Bağcı Taylan: "Hakkari’nin yüzde 50’si sigara kullanıyor" - Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Şengal Bağcı Taylan: - "Yüzde 10’u hayatlarında bir kez madde kullanmışlar" - Hakkari’de 'Bağımlılık ile Mücadele Paneli' düzenlendi HAKKARİ



- Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Bağımlılık ile Mücadele' konulu panelde, Hakkari'de vatandaşların yüzde 50'sinin sigara kullandığı ifade edilerek, bağımlılıktan kurtulmaya yönelik bilgilendirme yapıldı. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele Paneli'nde, madde bağımlılığı ve tedavi yolları anlatıldı. Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şengal Bağcı Taylan, slayt gösterimleri eşliğinde konuşma yaptı. Taylan; ”Madde bağımlılığı ne yazık ki tüm dünya genelinin toplumların önemli temel sağlık sorunlarını teşkil ediyor. Dünya genelinde 250 milyon kişi en azında hayatında bir kere uyuşturucu kullanmıştır. Yaklaşık 3 milyon kişi ise düzenli kullanıcısı durumunda. Suç unsurlarını gerçekleştirenlerin kişilerin büyük bir çoğunluğu madde bağımlılığı olanlardır” dedi.

"Hakkari’nin yüzde 50’si sigara kullanıyor" Hakkari’nin yüzde 50’sinin sigara kullandığını ifade eden Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şengal Bağcı Taylan yaptıkları bir anketin sonucunu ise şöyle açıkladı: "Hakkari’de panel düzenlenmeden önce yaptığımız bir ankette ise buradaki insanların yüzde 16’sı sigara, alkol ve madde ve hiçbir şey kullanmamış. Bunun yüzde 50’si ise ne yazık ki sigara bağımlısı durumundadır. Yüzde 10’u ise madde bağımlısı değil belki ama hayatlarında bir kere madde kullanmışlar. Bu şu demektir bu insanlar en az hayatlarında bir kere maddeye bulaşmış, belki de şu demektir bu madde artık burunlarının dibine kader gelmiş o yüzden çok ciddi önlemler almak durumdayız." Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Psikolog Şaban Özer, “Madde Bağımlısı Bireye Yaklaşım, Tedavi ve Öneriler” hakkında detaylı bilgiler verirken, Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çiçek Ediş de madde bağımlılığını önlemek için yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi verdi. Bağımlılık ile Mücadele Paneli, Çölemerik Meslek Yüksekokulu bahçesinde yapılan ikramla sona erdi.

