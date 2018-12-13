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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü

Hakkari-Şırnak yoluna çığ düştü

- Ekiplerin yol açma çalışmaları - Yolcuların bir dinlenme tesisinde çay içmesi - Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari - Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten açıldıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari - Şırnak kara yolunda ulaşım, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten sağlandı.Bölgede etkili yoğun kar ve tipi nedeniyle Hakkari - Şırnak kara yolunun 40. kilometresine çığ düştü.Yolun kapanması nedeniyle araçlarda mahsur kalanlar Çığlı köyü yakınlarındaki dinlenme tesisinde bekledi.Bölgeye yönlendirilen karayolları ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolu tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açtı.Ekipler, yeni çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Bazı yollar ulaşıma kapandıKarayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Van - Bahçesaray, Muş - Hasköy - Kavakbaşı, Çaldıran - Doğubeyazıt ve Hizan - Bahçesaray yolları ulaşıma kapandı.Karla mücadele ekipleri, hava şartlarının uygun olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Çığ Düşmesi Dinlenme Tesisi Trol 

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