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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

- Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerinin kar yığınlarını temizlemesiHAKKARİ (AA) - Hakkari - Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari - Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü.Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.Yüksekova - Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Karayolları ekipleri, zorlu çalışma sonucu yolu açtı.

Kar Kalınlığı Çığ Düşmesi Karla Mücadele Gesi Kar Yığınları 

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