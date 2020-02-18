Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

- Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerinin kar yığınlarını temizlemesiHAKKARİ (AA) - Hakkari - Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari - Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü.Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.Yüksekova - Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Karayolları ekipleri, zorlu çalışma sonucu yolu açtı.
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