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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hakkari şehitlerine tören Haberi

Hakkari şehitlerine tören Haberi

Törenden görüntüler

( HAKKARİ -EK) HAKKARİ

General Çatışma Siyasi Parti Terör Örgütü Helikopter 


- Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı. Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Aslankapı mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34 operasyonu kapsamında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit düşmüştü. Şehitler için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman S. Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, polis memurları ve kurum amirleri katıldı.
Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve okunan duaların ardından naaşları omuzlara alınarak helikoptere taşındı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (Adana) ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın (Şırnak) naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına gönderildi.
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