Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı Haberi

-Helikopterden görüntü

-Askerlerden görüntü

-Protokolden görüntü

-Şehit naaşlarından görüntü

-Naaşların uçağa götürülmesi



( HAKKARİ ) - Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı HAKKARİ



- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit düşen 2 asker, uçakla memleketlerine uğurlandı. Çukurca ilçesindeki Aslankapı mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34 operasyonu kapsamında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit düşmüştü. Sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından şehitlerin naaşları helikopterle memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirildi.

Burada Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polisin katıldığı törenle Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (Adana) ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın (Şırnak) naaşları memleketlerine uğurlandı. (MSA-Y)

