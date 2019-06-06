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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari şehidinin naaşı baba ocağında

Hakkari şehidinin naaşı baba ocağında

şehidin naaşının evine getirilmesi

Şehit Baba Ocağı Cenaze Cenaze Namazı 

-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( ANKARA ) ANKARA

- Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin naaşı Ankara’nın Sincan İlçesinde bulunan baba ocağına getirildi.
Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün (24) naaşı sabah düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi.
Şehidin naaşı Ankara Sincan ilçesindeki evine getirilerek 'Helallik istendi'. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Aksi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kılınan cenaze namazın ardından şehidin naaşı memleketi olan Ayaş İlçesi Ferruz Köyü'nde toprağa verilecek.
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