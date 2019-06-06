Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan evine ateş düştü Video

Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan evine ateş düştü Video

Şehidin ailesinden

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Gesi Sağlık Ekipleri 

-Şehidin evi ve çevresinden
-Çevredeki bayraklardan
-Genel ve detay
-Şehit'in fotoğrafı

( ANKARA ) ANKARA

- Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin Ankara’nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine ateş düştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu ve bir askerin de yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerin Ankara’nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine giden askeri yetkililer, acı haberi şehidin anne ve babasına ulaştırdı. Komşuları binayı Türk bayraklarıyla donatırken askeri yetkililerin yanında hazır bulunan sağlık ekipleri de gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Gülşen Öz ile babası İsmail Öz’ü sakinleştirmeye çalıştı. Bir evin bir oğlu Bu gün Ankara’ya getirilecek olan şehit Fatih Öz’ün cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile memleketi Ayaş ilçesindeki Ferruz Köyü’nün mezarlığına defnedilecek. Bir evin bir oğlu olan Fatih Öz’ün bekar olduğu ve Sincan ilçesinde doğup büyüdüğü öğrenildi. Ayaş ilçesinde yatmakta olan 1993 şehidi Adil Arın’dan sonra Öz ikinci defnedilen şehit oldu.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı