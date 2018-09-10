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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Tören alanından detay

Şehit Hastane Cenaze Namazı Kız Kardeş Dere Yatağı 

-Cenazenin gelişi
-Namazın kıldırılması
-helallik alınması
-Cenazenin top arabasına konulması
-Ailenin şehide vedası
-kız kardeşin ağlaması

( ADANA ) -- Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin, memleketi Adana’da toprağa verildi ADANA

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli er Metehan İnaltekin'in cenazesi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi Aslankaraş mevkiinde üs bölgesine giden malzeme sevkiyle görevli olduğu askeri unsurlara ait aracın dere yatağına devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin'in (25) cenazesi için öğle namazına müteakip Sabancı Merkez Camii’nde tören düzenlendi.
Şehidin babası Salih İnaltekin'in dün haberi alınca rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasının ardından bugün güçlükle ayakta durabildi. Acılı babaya Adana Valisi Mahmut Demirtaş elini tutarak destek verdi. Anne Bahar İnaltekin ise tören boyunca eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın desteğiyle ayakta durabildi. Şehidin Türk bayrağın sarılı naaşı top arabasından alınarak cami avlusuna getirildi.
Şehit düşen İnaltekin’in cenaze namazını Adana Müftüsü Hasan Çınar kıldırdı. Duaların ardından helallik alındıktan sonra genç şehidin naaşı askerler tarafından omuzlanarak top arabasına götürüldü. Acılı aile burada şehidi el sallayarak uğurladı. Şehidin kız kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı Kabasakal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri yetkililer, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(ELF-
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