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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze töreninden görüntü

Roketli Saldırı İl Başkanları Siyasi Parti Milletvekili Terör Örgütü 

-Anneden detaylar
-Şehit naaşının götürülüşü
-şehidin fotoğrafı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Hakkari’nin Çukurca bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin’in (22) cenazesine binlerce kişi katıldı.
Terör örgütü hainlerince yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in cenaze töreninde göz yaşları sel oldu. Bugün öğle namazı sonrası Zağnos Paşa Caminden kaldırılan cenazede anne Kadriye Baytekin, "37 günü kaldı. Ben 37 günü parmaklarımla sayıyordum. İnternetten şafak indiriyordum. Vakit geçmiyordu. Oğlum, 'Az kaldı' dedi.
Bende az kaldı yavrum dedim. 'Şaka maka anne bitiyor' dedi.
Bak şafağını bitirmeden yolladılar. Niye önce yollamadılar. Hakkari'de benim oğlum. Biraz erken yollasaydınız ya" dedi.
Şehidin annesi Kadriye ve ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze töreni kılınan namazın ardından Balıkesir Şehitliğine defnedildi. Balıkesirlilerin göz yaşlarına boğulduğu cenaze törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, siyasi parti il başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, partilerin milletvekili adayları ve şehidin yakınları ile binlerce vatandaşlar katıldı.

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