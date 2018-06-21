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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari şehidi Onbaşı Aliseydi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Hakkari şehidi Onbaşı Aliseydi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze namazından görüntü

Şehit Yakınları Cenaze Namazı Alabalık Teröristler Saldırı 

-cenaze namazının kılınması
-tabutun taşınması
-kalabalıktan görüntü
-şehit yakınlarından görüntü
-detay
-şehidin fotoğrafı

( MALATYA ) MALATYA

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
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