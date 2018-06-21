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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari şehidi Onbaşı Aliseydi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazından görüntü
-cenaze namazının kılınması
-tabutun taşınması
-kalabalıktan görüntü
-şehit yakınlarından görüntü
-detay
-şehidin fotoğrafı
( MALATYA ) MALATYA
- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.