Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Hakkari şehidi memleketi Giresun’a getirildi Video

Hakkari şehidi memleketi Giresun’a getirildi Video

-Şehit ailesi detayları

General Çığ Düşmesi Askeri Uçak Siyasi Parti Cenaze Aracı 

--Askeri uçağın gelişi ve şehidin naaşının alınması
--Tören mangası eşliğinde naaşının cenaze aracına konulması ve aile detayı

( GİRESUN ) GİRESUN

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi memleketi Giresun’a getirildi.
Van’da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı tören mangası tarafından Dereli Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Karşılama törenine, Şehidin babası Emrullah Dinç, annesi Zihre Dinç, kardeşleri Ahmeti Rukiye ve Halime Dinç’in yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Dinç’in naaşı Dereli ilçesine bağlı Tepeküknarlı Köyünde ki baba evine getirildi.
Bir süre evde bekletilen naaş daha sonra Dereli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Şehit için Dereli ilçesinde ki Merkez Ulu Caminde öğle namazının ardından tören düzenlenecek.
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı