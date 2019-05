Hakkari ramazan geceleri cıvıl cıvıl Haberi

-kent merkezinden detay görüntüler

-Bazı seyyar satıcılar ile röportaj

-mısır tezgahlarından görüntüler

-Çal ocaklarından görüntüler

-Vatandaşlarla röportajlar

-Kentten görüntüler



( HAKKARİ )- Huzurlu günlerini yaşayan Hakkari, Taksim’i aratmıyor HAKKARİ



- Hakkari’de Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar gece geç saatlere kadar huzur ve güven içerisinde çarşı merkezinde eğlenmenin tadını çıkartıyor. Hakkari Belediyesi, vatandaşların daha rahat gezebilmeleri için Ramazan ayı boyunca kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi’ni iftarın ardından araç trafiğine kapattı. Kapatılan caddeye tezgah kuran seyyar satıcılar; vatandaşlara mısır, çay, gözleme ve değişik yiyecek ve içecekler satmanın mutluluğunu yaşıyor. Huzur ve güven içerisinde aileleri ile birlikte gece geç saatlere kadar dışarıda dolaşmanın mutluluğunu yaşayan Hakkarili vatandaşlar, kentin en gözde yerlerinden Bulvar Caddesi, Valilik Parkı ve Kent Yaşam Merkezinde zaman geçiriyor. Hakkari’de hayat gece başlıyor Bir zamanlar akşam karanlık basmadan önce evlerine kapanan vatandaşlar, kentte huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte gece geç saatlere kadar dışarıda zaman geçiriyor. Hakkari Belediyesine geçen dönem kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim’in Ramazan gecelerinde hazırladığı şenlikleri özlediklerini belirten vatandaşlar, “Başkan Epcim döneminde yapılan park ve bahçeler Hakkari’ye renk kattı. Kentin her tarafı cıvıl cıvıl. İl dışından gelip burada görev yapanlar fotoğraf çekip sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyorlar. Batıya göç eden Hakkarili hemşehrilerimiz bile kentin değişen yüzünü görünce inanmaktan güçlük çekiyorlar. Yapılan led aydınlatmalar Hakkari’ye ayrı bir güzellik katıyor. Bu hizmeti bizlere yapanlardan Allah razı olsun. Ramazan gecelerinin hep böyle huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyoruz” dediler. “Devlet büyüklerinden iş istiyoruz” Kentin değişik noktalarına kurdukları seyyar tezgahlarda çay, mısır, gözleme ve değişik yiyecek ve içecekler satan işsiz gençler, Hakkari gecelerinin hep böyle olmasını istediler. İş istediklerini belirten gençler, devlet büyüklerine seslenerek huzur ve güven içersinde olan Hakkari’de fabrika ve iş sahalarının oluşturulmasını istediler. Hakkarili gençler, “Ramazan geceleri cıvıl cıvıl. Aileler sahur vaktine kadar kent merkezinde zaman geçiriyor. Vali, vali yardımcıları, komutanlar, başsavcı, emniyet müdürü ve protokol üyeleri her akşam halkla iç içe yaşıyor. Vatandaşların arasında yerini alıp birlikte çay içip sohbet ediyorlar. Kentin tek sorunu işsizliktir. Devlet büyüklerine burada sesleniyoruz, bize iş olanakları sağlayın. Batıya iş bulmak için giden gençlerimiz evlerine geri dönsün. Devlet büyüklerinden bunu istiyoruz. Valimiz İdris Akbıyık’ın her zaman ifade ettiği gibi ‘Hakkari’de artık hayat var’. Hakkari çok güzel” şeklinde konuştular.