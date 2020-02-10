Hakkari polisinden engelli Gülsüm’ü sevindiren hediye Haberi

-Yaşlı vatandaş ekmek isteyince

-Elindeki ekmek ile evine doğru giderken

-Engelli Gök ailesinin evine ziyaret

-Tekerlekli sandalyeyi taşıyan polis memurlar

-Eve girmeleri

-Aile ile sohbet

-Tekerlekli sandalyeyi monte etmeleri

-Engelli Gülsüm’ü sandalyeye bırakmaları

-Engelli kızdan detay görüntüler

-Babası Halil Gök’ün kısa konuşması

-Mahalleden kısa görüntü



( HAKKARİ )- Soğukta titreyen yaşlı adamı polis ekipleri evine bıraktı HAKKARİ



- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, 14 yaşındaki engelli Ümmi Gülsüm Gök’e yatarlı tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Hakkari’de sürekli halkla iç içe olan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri faaliyetlerle yöre halkını sevindirmeye devam ediyor. Hakkari polisi, valilik önünden Yeni Mahalle’de bulunan Gök ailesinin evine doğru hareket edeceği sırada yaşlı bir vatandaşla karşılaştı. Soğukta titreyen vatandaşla Kürtçe konuşan polis, burada neden beklediğini sordu. Adı Mirza Koç olduğunu söyleyen 78 yaşındaki yaşlı vatandaş, “Evime gideceğim, birilerinin beni evime bırakmasını bekliyorum” dedi.

Bunun üzerine Hakkari polisi, yaşlı vatandaşı ekip aracına alarak gideceği Keklikpınar Mahallesi’ne götürdü. Kürtçe soru soran polis memuruna yanıt veren yaşlı vatandaş, “Ben vatani görevimi Çanakkale’de yaptım. Orada tam 4 yıl askerlik yaptım. O zamanlar araç olmadığı için Hakkari’den Batman iline yürüyerek 70 gün sonra ulaştık” dedi.

Polisin ‘amca bir isteğin var mı?’ Sorusu üzerine ise, ‘bana bir ekmek alın, eve bırakın’ demesi üzerine polis ekipleri yaşlı vatandaşa poşet dolusu ekmek alarak evine bıraktı. Yaşlı adam, polis ekiplerine teşekkür ederek “Allah’a emanet olun” dedi.

Daha sonra Yeni Mahalle’de bulunan Gök ailesinin evine doğru hareket eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğuştan zihinsel engelli olan yatalak durumdaki 14 yaşındaki Ümmi Gülsüm Gök’ü evinde ziyaret etti. Bir süre Gök ailesi ile sohbet eden polis ekipleri, daha sonra yatarlı tekerlekli sandalyenin montajını yaparak Ümmi Gülsüm’ü sandalyesine bırakarak evin içinde dolaştırdılar. Mutluluğu gözlerinden okunan engelli kız, bu defa polis ağabeylerinden yaz ayları için motorlu tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Baba Halil Gök de, bu örnek davranıştan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. Kızının doğuştan engelli olduğunu söyleyen baba, tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılaşan polis ekiplerine minnettar olduğunu söyledi.







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