Hakkari oğul kırsalında nefes kesen operasyon... İl Emniyet Müdürü çocukları kucaklarına alarak yakından ilgilendi İzle

-Helikopterden karlı dağlı bölgeler

-Karlı bölgede yürüyen askerlerden detay görüntüler

-Kırsal alanda başlatılan operasyon

-Operasyona eşlik eden jandarma komutanı ve emniyet müdürü

-Operasyon hakkında bilgi almaları

-Operasyona katılan komutan ve emniyet müdürünün kırsalda yürümesi

-Temizledikleri kırsal alanda Türk bayrağı açan güvenlik güçleri

-Köydeki bir çocukla yakından ilgilenen emniyet müdürü

-Terk edilmiş evlere giren özel harekat

-Karlı dağlara gözlem noktası kuran askerler

-Karlı dağlar



( HAKKARİ )- Operasyonu il jandarma komutanı ve emniyet müdürü yönetti HAKKARİ



- Hakkari merkez Oğul köyü kırsalına terör örgütüne yönelik nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

Operasyonu İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Hakkari İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu yönetti. Hakkâri Merkez Oğul köyü kırsal alanında Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve güvenlik korucularının katılımlarıyla operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 1,5 metre karın bulunduğu dağlık kesime askerler helikopterle tepeye indirildi. Bölge tamamen abluka altına alındıktan sonra 6 ayrı koldan operasyon başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birliklerince Hakkâri Merkez Oğul köyü kırsal alanında PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanmış çok sayıda patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirilirken önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca yine terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz’ın Oğul köyü kırsalında bizzat yönettiği operasyona İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’da güvenlik güçleriyle birlikte eşlik ettiği operasyonlarda güvenlik güçleri kırsal alanı dirik dirik aradı. Komutanlar ise telsizle operasyon hakkında bilgi aktardılar. Vatandaşların huzur ve güvenliği için Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât ve Güvenlik korucularının katılımlarıyla başlatılan operasyonun hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Karlı dağlara çıkan güvenlik güçleri buralarda gözlem noktası kurdular. Oğul köyü sakinleri ile yakından ilgilenen Korkmaz ve Dilberoğlu, çocukları kucaklarına alarak yakından ilgilendiler. Hakkari’nin Ceylanlı köyünde ise menfeze tuzaklanan EYP’nin imha edilmesinin ardından oluşan çukur ise güvenlik güçleri tarafından görüntülendi. (FT-ŞAK-

