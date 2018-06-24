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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Hakkari kırsalında silah ve örgütsel doküman ele geçirildi

Hakkari kırsalında silah ve örgütsel doküman ele geçirildi

Ele geçirilen sığınak

Aksav Tahkikat Piyade Terör Örgütü Uçaksavar 

-Sığınakta bulunan örgütsel dokümanlar
-Dokümanların gösterilmesi
-Sığınaktan detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde terör örgütüne ait silah ve örgütsel doküman ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Haziran 2018 günü Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada; 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet jeneratör, 1 adet DVD okuyucu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ayrıca 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Haziran 2018 günü Şemdinli ilçesi Balkayalar Bölgesi sınır hattında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 88 adet (14,5 mm) doçka mühimmatı, 280 adet (12,7 mm) uçaksavar mühimmatı ve 1 adet RPG-7 anti tank mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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