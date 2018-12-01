Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari kent merkezinde kar yağışı başladı İzle

Hakkari kent merkezinde kar yağışı başladı İzle

Kar yağışı

Kar Kalınlığı Sağanak Yağış Kar Yağışı Irak 

-Kar altında bulunan araçlar
-Yolda geçen araçlar
-Yolda geçen vatandaşlarla röportajlar
-Lapa lapa kar yağışı

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de etkisini sürdüren sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Önceki gün belirli aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bir anda bastıran kar yağışı kent merkezinde 5 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri ise, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü ancak henüz kapalı köy ve mezra yolunun bulunmadığını belirterek, yağışların etkisini bu şekilde devam etmesi halinde yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezra yollarının kapanabileceğini belirterek, buna karşıda tüm önlemleri aldıklarını ifade ettiler. (FT-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı