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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Hakkari Güzel Sanatlar Lisesinden muhteşem konser

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesinden muhteşem konser

Saygı duruşu İstiklal Marşı

General Öğretmenler Öğretmen Kullar Halk Oyunları 

-Lise Müdürü Kazım Gür'ün konuşması
-Konserden detay görüntüler
-Öğretmenlerin muhteşem gösterisi
-Vali ve beraberindekiler
-Konserden detaylar

( HAKKARİ ) - Hakkari'de Anadolu’da Kültürel Çeşitlilik Konseri HAKKARİ

- Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen Anadolu’da Kültürel Çeşitlilik Konseri büyük ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen düzenlenen konsere Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Kazım Gür, Hakkari Valiliği İl Milli Eğitim Müdürülüğü Güzel Sanatlar Lisesi Korosu 2023 Eğitim Vizyonu öğretmenlerimizin moral, motivasyonlarının arttırılması adına Anadolu’da Kültürel Çeşitlilik Konseri düzenlendiğini söyledi.

Çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler tarafından oluşan koro ve halk oyunları gösterileri geceye renk kattı. Düzenlenen konser öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü. Vali İdris Akbıyık, ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sahneye çıkarak öğretmenlere çiçek takdim edip kendilerini tebrik ederek başarıların devamını diledi.
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