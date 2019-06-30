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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hakkari'deki gümrük kapısı hafta sonu da hizmet vermeye başladı

Hakkari'deki gümrük kapısı hafta sonu da hizmet vermeye başladı



: - Üzümlü Gümrük Kapısı - Vatandaşlardan görüntüler - İşlemlerin yapılması - Vatandaşların konuşmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan Üzümlü Gümrük Kapısında, hafta sonları da hizmet verilmeye başlandı.Kapıya gelen iki ülke vatandaşlarının pasaport işlemlerinin ardından hafta sonları da geçişi sağlanıyor.Sınır kapısını kullanan vatandaşlardan Ferhat Gülseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolcu taşımacılığı işi yaptığını söyledi.

Sınır kapısında eskiden hafta içi geçişlerin olduğunu anımsatan Gülseven, "Cumartesi ve pazar günleri sınır kapısı kapalıydı. Yeni uygulamada cumartesi ve pazar günleri de sınır kapısı açık oluyor. Bu uygulamadan çok memnunuz." dedi.
Şerif Ural da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır kapısında yoğunluk olmadan hafta sonları geçiş yapabileceklerini belirtti.
Iraklı Karvan Fazladin Hasan ise Türkiye'ye gezmek için geldiğini ifade ederek, "Daha önce hafta sonlarında geçişler yoktu. Bundan sonra hafta sonları da geçişler olacak. Her iki ülkenin yetkililerine çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Sınır kapısında ayrıca 08.30 - 17.00 olan mesai saatlerinin 1 Ekim 2019'a kadar 08.30 - 18.00 olarak güncellendiği de bildirildi.

Yolcu Taşımacılığı Bild Muhabir Sınır Kapısı 

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