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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'deki çatışma - Şehit Yıldırım'ın baba ocağında yas - AYDIN

Hakkari'deki çatışma - Şehit Yıldırım'ın baba ocağında yas - AYDIN



: - Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın baba ocağından detay görüntüler - Türk Bayrağı asılması - Taziye çadırı kurulması - Şehit yakınlarıHakkari'deki çatışma - Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Tokat 'ın Erbaa ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildiTOKAT (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım'ın Tokat 'ın Erbaa ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkan Vekili Semih Salim Baç ve askeri yetkililer, şehidin Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin evine giderek çocuklarının şehadet haberini verdi.Şehidin cenazesinin bugün ikindi vakti Erbaa Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan sözleşmeli er Kadir Yıldırım (26), kurtarılamamıştı.

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