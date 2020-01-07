Hakkari’deki 3 bin 300 öğrenciye LGS seti

-Müdür Gür’ün konuşması

-Kitap dağıtımı

-Slayt gösterimi ve sunum



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın girişimleriyle Önder İmam Hatipler Derneği tarafından 3 bin 300 öğrenciye LGS’ye hazırlık kitabı dağıtıldı.Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın himayesinde başlatılan eğitim seferberliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sınavında dereceye giren 8. sınıf öğrencilerine Önder İmam Hatipler Derneğinin katkılarıyla hazırlanan kitap dağıtım programı düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Önder İmam Hatipler Derneği Hakkari Başkanı Adil Demir, dereceye giren öğrenciler ve okul müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hakkari’de yürütülen projelerle ilgili sunumun yapılmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Önder İmam Hatipler Derneği tarafından il merkezi ve ilçelerde eğitim gören 3 bin 300 öğrenciye gönderilen sınavlara hazırlık setlerini teslim ettiklerini söyledi.



Müdür Gür, “Valimiz İdris Akbıyık’ın himayesinde başlatılan eğitim seferberliği ile yaptığımız değerlendirme sınavında dereceye giren 8. sınıf öğrencilerine Hakkari Önder İmam Hatipler Derneğinin katkılarıyla hazırlanan kitapları büyük bir şevkle dağıtık. Valimiz geldiği günden beridir her alanda eğitim öğretime büyük önem vermektedir. Önder İmam Hatipler Derneğine ise LGS kitap yardımından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.





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