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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Hakkari’de yoğun kar yağışı...Araçlar karın altında kayboldu Haberi

Hakkari’de yoğun kar yağışı...Araçlar karın altında kayboldu Haberi

Kar yağışı

Karla Mücadele Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Belediye kar timinin çalışması
-Bir vatandaş ile röportaj
-Bir vatandaş ile Kürtçe röportaj
-Karda kaybolan araçlar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de başlayan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. 125 yerleşim yolunun kapandığı Hakkari’de, kar esareti devam ediyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreyi bulurken, kent merkezinde ise 1 metreyi geçti. Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, köy ve mezralarda, Hakkari Belediyesi ekibi de kentin 15 değişik mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin kar timleri, araçların giremediği ara sokaklarla kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı. Lapa lapa kar yağışı altında çalışan belediye ekipleri, yer yer zor anlar yaşadı. Hakkari’nin karla güzel olduğunu belirten bazı vatandaşlar da, “Birçok ilin denizi var, Hakkari’nin de karı var. Rakımı yüksek zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Kar kışın bizim güzelliğimizdir. Yollar kapanıyor ama zor şartlara rağmen valiliğimiz, belediyemiz yolları kısa sürede açıyor. Devletimiz bölgemize büyük önem veriyor. Kar yağışını seviyoruz, çocukluğumuz karın içinde geçti. Deniz görmedik ama karı gördük” şeklinde konuştular.
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