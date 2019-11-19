Hakkari'de yeni bir 'böğü' türü keşfedildi Haberi

Hakkari 'de yeni bir "böğü" türü keşfedildi - HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Melek Erdek'in böğü üzerinde inceleme yapması - Böğü türü böcekten görüntüsü - Melek Erdek ile röportaj Hakkari 'de yeni bir "böğü" türü keşfedildi - Hakkari Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim üyelerince kırsal alanda yürütülen çalışmalarda, yeni bir sarıkız örümceği türü tespit edildi - Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek: - "Bunu bilim dünyasına kabul ettirmek için yayınladık. Bu tür Hakkari sınırları içinde bulunduğu için ' Hakkari cus' olarak adlandırdı"HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari Üniversitesi (HÜ) öğretim üyeleri, kentin kırsal alanlarındaki yüksek bölgelerde yaptıkları araştırmalar sırasında, yeni bir böğü (sarıkız örümceği) türü keşfetti.HÜ bünyesinde kurulan Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, kentteki biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda merkezde görevli öğretim üyeleri, " Hakkari İli Solifugae Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı Projesi" kapsamında, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde yürüttükleri çalışmalar sırasında yeni bir böğü türü tespit etti.Halk arasında "sarıkız" ve "sarı ömer" olarak bilinen solifugae cinsine ait tür, "Gylippus (Paragylippus) Hakkari cus" ismiyle literatüre kazandırıldı.Örümceğe ilişkin makale, hayvan sınıflandırılması üzerine bilimsel yayın yapan uluslararası hakemli Zootaxa dergisinde yayımlandı. - "Örümceğe Hakkari cus adını verdik"HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melek Erdek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerinde arazi çalışması yürüttüklerini söyledi.
Bu canlıların daha çok akşam saatlerinde ortaya çıktığını belirten Erdek, şöyle konuştu:"Bu türü çukur tuzağı kurarak yakaladık. İncelemelerimiz sonucunda yeni bir tür olduğunu gözlemledik. Bunu bilim dünyasına kabul ettirmek için yayınladık. Bu tür Hakkari sınırları içinde bulunduğu için ' Hakkari cus' olarak adlandırdı. Genel olarak 2 - 3 santimetre boylarında, diğer böğülere nazaran daha küçük boyutta olan bir tür. Genel olarak yüksek dağ endemiği türler olduğu için bu bölgeye ait diye düşünüyoruz." - "Zehir bezi, iğnesi bulundurmuyorlar"Böğülerin, örümcekgiller arasında yer alan farklı bir ırk olduğunu anlatan Erdek, "Halkın gözünde genel olarak tehlikeli türler olarak görülebilir ancak bunlar herhangi zehir bezi ve iğnesi bulundurmuyor. Burası çok bakir ve dağlık bir bölge olduğu için endemik türleri barındırıyor. O yüzden burada daha çok araştırmaya yapmaya ihtiyaç var. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek." dedi. Erdek, kendilerine destek veren Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'e de teşekkür etti.
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