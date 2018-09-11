Hakkari'de TYÇP kuraları çekildi Haberi

: - Vatandaşların salondaki bekleyişi - Noterin isimleri okunması - TYÇP İş kur programı HAKKARİ (AA) - Hakkari 'de Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında istihdam edilecek 243 kişi kurayla belirlendi.İŞKUR aracılığıyla istihdam edilecekler için Valilik Toplantı Salonu'nda kura çekimi yapıldı.Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle isimleri açıklanan 243 kişi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde istihdam edilecek.TYÇP kapsamından 243 kişinin istihdam edileceği işe 886 kişi başvurdu.Şartları yerine getirenlerin ilerleyen günlerde işe başlayacağı, şartları yerine getirmeyenlerin yerine de 50 kişiden oluşan yedek listenin belirleneceği belirtildi.