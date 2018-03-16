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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

- Askerlerden detay - Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemesi - Ptlatıcıların imha edilmesi - Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemeleri bulunduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Bu kapsamda, ilçenin Yufkalı köyü Kola mezrası Derindere mevkisinde arama tarama faaliyeti yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Aramada, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 200 fişek, 120 biksi mühimmatı, 40 zırh delici uçaksavar mühimmatı, el bombası, roketatar sevk fişeğine bağlı el yapımı patlayıcı, iki tuzaklanmış tüp, 8 pil bloğu, 400 metre kablo, bir akü, 4 uyku tulumu, 4 adet bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 4 sivil kıyafet, 5 battaniye, ikişer kazma, çaydanlık, tava, şemsiye, testere ile çok sayıda kozmetik, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir."

El Bombası Sivil Kıyafet Terör Örgütü Teröristler Kalaşnikof 

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