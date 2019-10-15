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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Hakkari’de şüpheli çanta paniği

Hakkari’de şüpheli çanta paniği

Çarşı merkezinden detaylar

Bomba İmha Uzmanları Şüpheli Çanta Polis Ekipleri Yaya Trafiği Çöp Kutusu 

-Güvenlik güçlerinden detaylar
-Vatandaşlardan detaylar
-Yolun kapatılması ve halkın uzaklaştırılmasından detaylar
-Şüpheli paketten detaylar
-Bomba imha uzmanından detaylar
-Şüpheli çantanın saniye saniye patlamasından detaylar
-Çantadan çıkan eşyalardan detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari çarşı merkezinde bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantası paniğe neden oldu.Bulvar Caddesi üzerindeki bir çöp kutusunun önüne bırakılan bilgisayar çantasını fark eden vatandaşlar, hemen polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik güçleri caddeyi ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı.Çarşı merkezinde paniğe neden olan bilgisayar çantasından dergi ve çerez çıktı. Olay sonrası yol araç ve yaya trafiğine açıldı.
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