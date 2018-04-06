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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi

- Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenden genel ve detay - Katılımcılardan detay - Şehit naaşlarının alana getirilmesi, dua okunması, şehitlerin özgeçmişlerinin okunması - Şehitlerin tekbirlerle helikoptere götürülmesi - Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın naaşı, memleketlerine uğurlandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Çukurca ilçesinin Irak sınırında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.Şehit Pehlivan'ın naaşı memleketi Samsun'a, şehit Yalap'ın naaşı ise memleketi Kırklareli'ne uğurlanmak üzere helikopterle Van'a götürüldü.Şehitlerin tabutları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Dağ ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Terör Saldırısı Terör Örgütü Teröristler Helikopter Saldırı 

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