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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari'de şehit olan piyade er Orhan Faruk Baytekin'in babaevi - BALIKESİR

Hakkari'de şehit olan piyade er Orhan Faruk Baytekin'in babaevi - BALIKESİR



: - Şehidin evinden görüntülerHakkari'deki terör saldırısı - Şehit piyade er Orhan Faruk Baytekin'in Balıkesir 'deki babaevine şehadet haberi ulaştıBALIKESİR (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütünün saldırısı soncu şehit olan piyade er Orhan Faruk Baytekin'in Balıkesir 'deki baba ocağına şehadet haberi verildi.
Şehidin Toygar Mahallesi Ketenci Sokak'taki baba ocağına gelen Merkez Karesi ilçe Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Refika Taş, anne Kadriye ve baba Zeki Baytekin'e şehadet haberini iletti. Haberin verilmesiyle babaevine Türk bayrağı asıldı.Baytekin ailesi, evin önünde taziyeleri kabul etti, sokakta Kur'an - ı Kerim okundu.Cenazesi yarın öğle vakti Zağnos Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından şehitliğe defnedilecek Baytekin'in bir erkek kardeşi olduğu ve tezkeresine 35 gün kaldığı öğrenildi.Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli piyade er Orhan Faruk Baytekin (22), teröristlerin saat 10.30 sularında Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik roketli saldırısında şehit düşmüştü.

Roketli Saldırı Terör Saldırısı Baba Ocağı Askeri Araç Terör Örgütü 

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