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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari'de şehit askerler için tören

Hakkari'de şehit askerler için tören



: - Şehitlerin naaşlarının getirilmesi - Şehitlerin öz geçmişlerinin okunması ve dua yapılması - Şehitlerin uğurlanması - PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 2 askerin cenazesi, törenle memleketlerine uğurlandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir ve Piyade Er Orhan Faruk Baytekin'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.Şehit cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.Şehitler Özdemir (Malatya) ve Baytekin'in (Balıkesir) cenazesi, memleketlerine uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Hakkari 'nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara Dolabaren Tepe mevkisinden PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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