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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hakkari'de şehit asker için tören İzle

Hakkari'de şehit asker için tören İzle

- Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın naaşının alana getirilmesi - Özgeçmişin ve duanın okunması - Naaşın helikoptere konulması - Doğanlı mezrasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın naaşı memleketine uğurlandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.Selahaddin Eyyubi Havalimanına getirilen Güngör'ün cenazesi, duadan sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konularak, İzmir'e uğurlandı.Törene, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şehidin yakınları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.

General Çatışma Siyasi Parti Teröristler Helikopter 

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