Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Hakkari'de Şehit Asker için tören (2) Haberi

Hakkari'de Şehit Asker için tören (2) Haberi

- Şehit'in naaşının uçağa bindirilmesi - Dua edilmesi Hakkari 'de şehit asker için tören - Doğanlı mezrasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın naaşı memleketine uğurlandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.Duanın edildiği törende şehidin naaşı, silah arkadaşları ve polisler tarafından omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürülen Güngör'ün cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İzmir'e uğurlandı.Törene, şehidin ailesi, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.

Şehit Asker Çatışma Siyasi Parti Teröristler Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Trabzon Maçka'da çatışma! Şehit ve yaralılar varTrabzon Maçka'da çatışma! Şehit ve yaralılar var
Vatan aşkı 160 kiloluk genci erittiVatan aşkı 160 kiloluk genci eritti
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
UltrAslan Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret ettiUltrAslan Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ziyaret etti
Şırnak'ta şehit düşen er, Trabzon'da toprağa verildiŞırnak'ta şehit düşen er, Trabzon'da toprağa verildi
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı