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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari'de polis, öğrencileri sevindirdi

Hakkari'de polis, öğrencileri sevindirdi

- Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin götürdüğü kolileri okula taşıması - Ekiplerin, öğrencilerle bir araya gelmesi ve kırtasiye, ayakkabı, giysi dağıtması - Ekiplerin sınıfta öğrencilerle sohbet etmesi ve bahçede çocuklarla kar topu oynaması - Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, köy okulundaki öğrencilere giyim, kışlık ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulundu, çocuklarla kar topu oynadıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de bir köy okulundaki öğrencilere giyim, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yararına yönelik ve eğitime destek amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, kente 7 kilometre mesafedeki Bay Köyü İlkokulunu ziyaret eden ekipler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.Okuldaki tüm öğrencilere kırtasiye ile giysi ve kışlık ayakkabı dağıtan polisler daha sonra okulun bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı.Öğrenciler, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.Ekiplere, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat da eşlik etti.

Polis Kar Topu Öğrenciler 

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