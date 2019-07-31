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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari'de örtü yangını üzüm bağına zarar verdi

Hakkari'de örtü yangını üzüm bağına zarar verdi

- - Jandarmaya ait sulama aracının yangını söndürmeye çalışması - Yangının söndürülmesinden detay - Yüksekova ilçesinde 5 dönümlük üzüm bağında çıkan örtü yangını, 1. Hudut Tabur Komutanlığına ait sulama aracıyla söndürüldüHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde çıkan yangında 5 dönümlük üzüm bağı zarar gördü.İlçeye 40 kilometre mesafedeki beldeye bağlı Merkez Mahallesi'nde Akif Kaya'ya ait 5 dönümlük üzüm bağında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.Tutuşan otlar, 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığına ait sulama aracının, yaklaşık iki saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.Söndürme çalışmalarına belediye personeli ve vatandaşlar da destek verdi.Yangında, üzüm bağı zarar gördü.

Üzüm Bağı Trol 

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