Hakkari’de okulun istinat duvarı çöktü İzle

-Mahalleden detaylar

-Çöken istinat duvarından detaylar

-Evlerde meydana gelen çatlaklardan detaylar

-Evlerden detaylar

-Kayan topraktan detaylar

-Lokman ve Şükrü Deniz ile röportaj



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’de etkili olan sağanak yağışla birlikte meydana gelen toprak kayması sonucu bir okulun istinat duvarı çöktü. Hakkari’nin Kıran Mahallesinde bulunan İmam Hatip Lisesi Pansiyonuna ait istinat duvarı yağışlarla birlikte çöktü. Meydana gelen çökmede pansiyon binasında maddi hasar meydana gelirken mahallede birçok evin bahçe duvarları ile evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Mahalle sakinlerinden Lokman Deniz, 4 yıl önce Endüstri Meslek Lisesinin kazılan yeni temelinden sonra evlerinde kayma ve çatlakların oluştuğunu iddia etti. Deniz, ”Yaklaşık 40 yıldır Kıran Mahallesinde ikamet ediyorum. 4 yıl önce Endüstri Meslek Lisesi için yeni temel kazıldı. Fakat zemin sağlan olmadığı için İmam Hatip ve Kız Meslek Liseleri için temel atıldı. Temel öncesinde fore kazıkları çakılmadığı için evlerimizde kayma oluştu. Bu kaymalar sonucu 10 hanemiz zarar gördü. Bunlardan birçoğu evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Şuan hepsi kiracı. Evlerimiz her yıl yağışlarla birlikte çöküyor. Bu çökmeler nedeniyle de evlerimizde çatlaklar meydana gelmiş. Bahçelerimizdeki toprak sürekli aşağı kayıyor. Meyve ağaçlarımız zarar görmüş durumda. Bu gün yine yağışlarla birlikte yine toprak kayması yaşandı. İmam Hatip Lisesinin Pansiyonuna bitişik olan istinat duvarı çöktü. Bu duvarlar 4’üncü seferdir çöküyor. Okulda maddi hasar oluşmuş. Gece yarısıydı büyük bir gürültüyle uyandık. Evlerimiz çok kötü sallandı. Akşamları evde kalmaktan korkuyoruz. Yağmurlar yağdıkça evlerimiz aşağıya doğru kayıyor. Yetkililerden evlerimizin zararının karşılanmasını ve bu kaymaların önüne geçilecek çalışmaların yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

İki katlı evinde meydana gelen çatlaklıklardan sonra kiralık bir daireye genç Şükrü Deniz ise, okulun temel kazısından sonra toprak kaymalarının başladığını ifade ederek bilirkişi raporundan sonra da evlerini tahliye ederek kiraya geçmek zorunda olduklarını söyledi.



Deniz, ”Bende 35 yıldı ailemle birlikte bu mahallede yaşıyorum. İki katlı evimde meydana gelen çökme nedeniyle 4 yıl önce boşalttım. Şuan asgari ücretle kirada yaşamaya çalışıyorum. Çok sıkıntı içindeyiz. Yetkililer mağduriyetimizi gidersin istiyoruz. Eğer bu mümkün değilse evlerimiz istimlak edilsin” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri ise, konunun teşkilatı İl Özel İdaresine bildirdiklerini ifade ederek, ihaleyi alan yüklenici firmanın da en kısa zamanda duvarın yapımına başlayacağını söylediler. (MK-ŞAK-

