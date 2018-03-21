Hakkari’de Nevruz Bayramı coşkusu Haberi

-Halk oyunları

-Dengbejler

-Türkçe Kürtçe türküler

-Çocuk Şenliği



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan “Nevruz Bayramı” etkinliği, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim’in ateşi yakmasıyla başladı.

Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliğine Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Kahraman, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Hakkari Baro Başkanı Avukat Zeydin Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi önünde Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in nevruz ateşini yakmasıyla başlayan program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Hakkari yöresinin kültürünü temsil eden denbejlerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe türkülerin ardından erbane ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Etkinlikler, daha sonra Merzan Futbol Sahasında çocuk şenliğiyle devam etti.

