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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hakkari'de muhtarlara 'resmi yazışma' semineri

Hakkari'de muhtarlara 'resmi yazışma' semineri

Hakkari 'de muhtarlara "resmi yazışma" semineri - Seminerden detaylar - Muhtarlardan detaylar - İletişim Uzmanı Hülya Dinçel'in sunumuHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de, Valilik Proje Koordinasyon Merkezi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında muhtarlara yönelik seminer düzenlendi.
Valilik toplantı salonunda başlayan seminere, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
5 gün sürecek seminerin ilk oturumunda İletişimci Hülya Dinçel, etkili iletişim, protokol kuralları ve resmi yazışma konularında muhtarlara bilgiler verdi.Dinçel, vatandaşın yaşadığı sorunların muhtarlara iletilmesi, sorunların çözülmesi konularında dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

İletişim Toplantı 

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