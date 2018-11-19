Hakkari’de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

-Mevlid okunması

-Kalabalıktan görüntüler

-Müftünün konuşması



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari İl Müftülüğü tarafından “Peygamberimiz ve Gençlik” Temalı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlit Kandili programı düzenledi.

Hacı Sait Camisinde düzenlenen Mevlit Kandili programına Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftülük görevlileri tarafında okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Daha sonra kürsüye çıkan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, gecenin ve haftanın önemine binaen yaptığı konuşmada, "Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimiz yeryüzünü tescillediği bu gün vesilesiyle mevlid gecesinde bir aradayız. Peygamber Efendimiz, İslâm toplumunun şekillenmesinde, İslâmî değerlerin yaşanmasında ve yayılmasında gençlere büyük görevler vermiştir. Onların cesaret ve enerjilerinden gereği gibi yararlanmak için, her şeyden önce gençlerin kendine güvenli, sağlam bir kişilik geliştirmelerine imkân sağlanmasının önemini çok iyi biliyordu” dedi.



