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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari’de lapa lapa kar yağışı Haberi

Hakkari’de lapa lapa kar yağışı Haberi

Lapa Lapa kar yağışı

Kardan Adam Kar Yağışı 

- Yolda geçen vatandaşlar
- Araçlardan görüntüler
- Bazı vatandaşlar ile röportaj

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’de aniden etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilemeye başladı.
Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari kent merkezi, öğle saatlerinde lapa lapa kar yağışına teslim oldu. Yolda geçen vatandaşlar adeta kardan adama dönüşürken, park halindeki araçlar ise karda kayboldu. Bazı vatandaşlar, kar yağışının erken başladığını belirtirken, bazıları ise zamanında yağdığını ifade ettiler. Yetkililer ise, kar yağışının bu şekilde etkisini sürdürmesi halinde birçok köy ve mezra yolunu ulaşıma kapanabileceğini belirttiler. (FT-MSA-Y)
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