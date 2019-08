Hakkari’de kurban bayramı telaşı Haberi

-Pazarcılardan detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Pazarcı Musa Bor ile röportaj

-Hayvan pazarından detaylar

-Kurbanlıklardan detaylar

-İbrahim Akdoğan ile röportaj



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’de Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Hakkari Belediyesi’nin Kurban bayramı dolayısı bu yıl Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurdurduğu halk pazarı, bayrama iki gün kala açıldı. Dar gelirli vatandaşların daha ucuz fiyata her türlü giyim eşyası ile bayramlık bulabildiği pazar oldukça hareketlilik yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazarcılar, sıcaklık nedeniyle piyasanın durgun olduğunu, ancak günün ilerleyen saatlerinde pazarın hareketlenmesini umduklarını söylediler. Dar gelirli vatandaşların uğrak yeri haline gelen bayram pazarında, tezgah açan Musa Bor, “Bugün Hakkari’nin Kurban bayramı pazarında ayakkabı satıyorum. Şuanda pazarda bir durgunluk var. Umarım öğleden sonra olur. Çünkü bir günümüz kaldı. Arefe günü gördüğünüz gibi pazarda pek bir canlılık yok. Sizin vesilenizle Hakkari halkının ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyoruz. İnşallah pazarımız açılır” dedi.

Öte yandan kurbanlık satışının yapıldığı hayvan pazarı ise Karşıyaka Mahallesi’ndeki Gopsi mevkiinde kuruldu. Çok sayıda kurbanlık hayvanın getirildiği pazarda bayrama bir gün kala satışlar beklentinin altında kaldı. Koyun fiyatlarının bin 200 ile bin 700 TL arasında değiştiği Hakkari kurban pazarına gelen alıcılar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken alıcılar fiyatları çok pahalı bulduklarını ifade ettiler. Birkaç gündür geceli gündüzlü Kurban pazarında çalıştıklarını anlatan İbrahim Akdoğan isimli genç ise, “İki üç gündür buradayız gördüğünüz gibi. Gecemizi gündüzümüzü bir ediyoruz. Bu sıcakta ama bu hiç satış yok. Et fiyatları kurbana da yansıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da satamıyoruz. Ne koyun ne keçi hiçbir şey satamıyoruz. Sadece bizim değil komşularımızın da durumu aynı. Herkesin koyunları elinde kaldı” şeklinde konuştu.