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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari’de 'Koşabiliyorken Koş' projesi başladı İzle

Hakkari’de 'Koşabiliyorken Koş' projesi başladı İzle

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş

Fazla Kilo Salar 

-Ellerinde değişik pankartlar taşıyan sporcular
-Yürüyüşten detaylar,
-Bisikletçiler,
-Belediye binası önünde düzenlenen etkinlikler,
-İl Müdürü Reşit Güldal ile röportaj.

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi yürüyüş ile başladı.
Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “ Koşabiliyorken Koş” projesi çeşitli etkinliklerle başladı.
Gençlik spor tesislerinde başlayan yürüyüşe katılan yüzlerce sporcu, ellerinde değişik pankartlarla belediye hizmet binasının önüne gelerek kısa spor aktiviteleri gösterisi yaptılar. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, "Spor Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde başlatılan ‘Koşabiliyorken Koş’ projesinin ilk adımını atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Koşabilirken koş projemiz çerçevesinde bugün çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler düzenledik. İnsanları spor yapmaya hareketli olmaya özelikle fazla kilolarından kurtulmaya çağırıyoruz. Bu proje ile birlikte yeni açılan spor tesislerimize binlerce insana hizmet vermeyi planlıyoruz. Proje kapsamında her branştan antrenörler nezaretinde insalarımız gelip orada aktif bir şekilde spor yapabilir. Bu projenin tabanına binlerce insan yerleştirirsek bu proje gerçek amacına ulaşır" dedi.
Yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdür Reşit Güldal, Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, antrenörler ve sporcular katıldı.
(MK-ŞAK-Y)
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