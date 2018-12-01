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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari'de karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Hakkari'de karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

- Mahsur kalan vatandaşlardan detay - Karla mücadele ekiplerinin yolu açması - Yolda kalanlarla röportaj - Yüksekova ilçesinde kardan kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla açıldıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.İlçeye 27 kilometre mesafedeki Onbaşılar köyü yakınlarında kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar, durumu İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saat çalışmayla yolu açtı ve bazı araçları halat yardımıyla çekti.Vatandaşlardan Mehmet Selver, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda kalan bir aracın sağından geçmeye çalışırken kendilerinin de yoldan çıktığını ve daha sonra ekiplerce kurtarıldığını söyledi.

Selver, bölgede yoğun çalışma yürüten ekiplere teşekkür etti.Mahsun Aydın ise yolda yaklaşık 10 araç ve 20 kişinin mahsur kaldığını, araçlarının zarar gördüğünü ve ekipler gelene kadar çok üşüdüklerini dile getirdi.

Mahsur Kaldı Bild Karla Mücadele 

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