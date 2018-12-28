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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari’de kar yağışı...Polis, yaptığı kardan adamla çocukları sevindirdi

Hakkari’de kar yağışı...Polis, yaptığı kardan adamla çocukları sevindirdi

Kar yağışı

Polis Şapkası Hatıra Fotoğrafı Kardan Adam Öğrenciler Kar Yağışı 

-Çarşı merkezinden görüntüler
-Yol kenarında karla kaplanan araçlar
-Yolda geçenler
-Bazı vatandaşlarla röportajlar
-Okulların tatil olmasıyla birlikte okuldan dönen öğrenciler
-Öğrenciler ile röportaj
-Polis memurlarını yaptığı kardan adam
-Kardan adam ile hatıra fotoğrafı çektirenler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Önceki gün başlayan ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Birçok köy ve mezra yolunun kapandığı kentte, il merkezi ve Yüksekova ilçesinde de okullar bugün için tatil edildi. Kent merkezinde bulunan bazı araçlar adeta karla kaplanırken, vatandaşlar ise, lapa lapa kar yağışı altında günlük hayatlarını sürdürdü. Tatil haberiyle birlikte okuldan dönen öğrenciler ise, karda oynayarak büyük sevinç yaşadı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde görevli polis memurlarının yaptığı ve kafasında polis şapkası, göğsünde polis rozeti bulunan kardan adam ise çocuklardan büyük ilgi gördü. Bazı aileler de, çocuklarıyla birlikte kardan adamla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmenin mutluluğunu yaşadı.
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