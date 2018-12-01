Hakkari'de kar yağışı Haberi

- Kar yağışı detay görüntüleriDağdan kopan kayaların kapattığı yol açıldıHAKKARİ/VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Hakkari 'de şiddetli yağış nedeniyle kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Depin mevkisi yakınlarında dağdan kopan dev kaya parçaları yolu kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kayaları kaldırarak yolu ulaşıma açtı. - VanVan'da aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Başkale ilçesinde 20, Bahçesaray ilçesinde de 3 yerleşim birimine yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Van - Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçiti'nde kar nedeniyle zaman zaman kapanan yol, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açıldı.Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari , Bitlis, Muş ve Van'ın güneyinde kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.