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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari'de kar yağışı

Hakkari'de kar yağışı

- Kar yağışı detay görüntüleriDağdan kopan kayaların kapattığı yol açıldıHAKKARİ/VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Hakkari 'de şiddetli yağış nedeniyle kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Depin mevkisi yakınlarında dağdan kopan dev kaya parçaları yolu kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Karayolları ekipleri, iş makineleri ile kayaları kaldırarak yolu ulaşıma açtı. - VanVan'da aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.Başkale ilçesinde 20, Bahçesaray ilçesinde de 3 yerleşim birimine yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Van - Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçiti'nde kar nedeniyle zaman zaman kapanan yol, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince ulaşıma açıldı.Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari , Bitlis, Muş ve Van'ın güneyinde kuvvetli yağış beklendiğinden, muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

Su Baskını Şiddetli Yağış Gesi Yağan Irak 

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