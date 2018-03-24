Hakkari'de kar festivali heyecanı

- Kayakçıların zirveden inişi - Kayan özel harekat polisleri - Kayanlardan detaylar - Özel Harekat polisleri ile gençler 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde festival öncesi kayak yaptıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de yarın "2. Hakkari Kar Festivali" düzenlenecek.Festival, Hakkari Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, yarın 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Festivalde, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler de gösteri sunacak.Bu kapsamda Özel Harekat polisleri bugün kentteki gençlerle kayak merkezine giderek kayak yaptı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşlar festivale davet edildi.Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın destekleri ile 2017 yılında ilki gerçekleştirilen festivalin, ilin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması açısından önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İki ülkeye sınırı bulunan Hakkari 'nin bir turizm iline dönüşmesi, ilimizin tanıtımı ve imajına olumlu katkı sağlanması, il dışındaki yatırımcıların ekonomik yönden dikkatlerinin çekilerek, ilimize ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik alanlarda yatırımların yapılmasının teşvik edilmesi, vatandaşlarımız arasında sosyal dayanışma ve kaynaşmanın pekişmesi ve kış turizminin canlandırılması amaçlanmaktadır."