Hakkari’de iş güvenliği ihmali

-Çatıdan sacları aşağı atan işçiler

-Sacların bina boşluğuna düşmesi

-Vatandaşların bakışları

-Yoldan geçen vatandaşlardan detaylar



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’de 6 katlı bir binanın çatı katından rastgele aşağı atılan saclar, iş güvenliği konusunda yaşanan onca olaya rağmen halen ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çevreyolu üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın teras katından sac değişim işi yapıldı. Binanın çatı katının yenilenmesinde çalışan işçiler, eski saçları binanın boşluğuna bırakıldı. Rastgele atılan saçlar, rüzgârında etkisiyle metrelerce uçuşup karşı binanın duvarlarına çarparak yere düştü. Metrelerce yüksekten teker teker bırakılan çatı saçları, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden olurken, işçiler kameralara ve tepkilere rağmen işlerine devam etti.

