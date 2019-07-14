Hakkari'de hain saldırı: 3 şehit



- Hakkari merkez Sütçüler kırsalında PKK'lı teröristlerin kurduğu pusu sonucu çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Hakkâri merkez Ceylanlı köyü Sütçüler kırsalında, geçici görevlendirme ile bölgeye giden JÖAK timlerinin arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin kurduğu pusu sonucu çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, yaralı asker ise hastaneye kaldırılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

