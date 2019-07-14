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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Hakkari'de hain saldırı: 3 şehit

Hakkari'de hain saldırı: 3 şehit

arşiv görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Çatışma Hain Saldırı Teröristler Yaralı Asker Saldırı 


- Hakkari merkez Sütçüler kırsalında PKK'lı teröristlerin kurduğu pusu sonucu çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Hakkâri merkez Ceylanlı köyü Sütçüler kırsalında, geçici görevlendirme ile bölgeye giden JÖAK timlerinin arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin kurduğu pusu sonucu çıkan çatışmada 3 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, yaralı asker ise hastaneye kaldırılmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.
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